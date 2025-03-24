T.C. HATAY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

HATAY

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2024/201 Esas

KARAR NO : 2024/675



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2, 116/1, 151/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), 2000 TL ADLİ PARA, 5 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Elmas oğlu, 01/01/1995 doğumlu, Suriye uyruklu MUSTAFA MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

Bu kapsamda;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt geneli faaliyet gösteren bir gazete ile internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.03.2025