T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/327 Esas



DAVALI : ARFA TARIM ÜRÜNLERİ OTOMOTİV GIDA TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (Samandağ yolu üzeri Subaşı Mahallesi No. 76 Antakya/Hatay)



Davacı Meral Abay tarafından davalılar :

1-Dablan Akaryakıt Lpg Pazarlama Tarim Ürünleri İletişim Gıda Taşımacılık Kuyumculuk Otomotiy İnşaat Taahhüt Elektrik İklimlendirme Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti (İskenderun Yolu Üzeri 16. Km Akıncılar Mah. No:16 Serinyol Antakya/HATAY )

2-Arfa Tarim Ürünleri Otomotiy Gıda Taşımacılık İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. (V.No: 0740495951) Şamandağ Yolu Üzeri Subaşı Mah. No:76 Antakya/HATAY

3- Sami Dablan (TC NO: 407******86) Subaşı Mah. Samandağ Cad. No:74/1 Defne/HATAY

Aleyhine Hatay ili, Defne, Subaşı Mahallesi, 1306 Parsel sayılı taşınmazın Arfa Tarım Ürünleri Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi ve Sami Dablan'a devri ile ilgili tasarrufun geçersiz bulunduğundan iptaline ilişkin olarak açılan Tasarrufun iptali davasında yargılama aşamasında Mahkememizce dava konusu Sami Dablan adına tescil edilenSubaşı Mahallesi 1306 parsel sayılı taşınmazda yapılan keşif sonucu İnşaat Mühendisi-Gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından dosyaya sunulan bilirkişi raporunda ilk el değiştirme tarihi olan 13/05/1998 itibariyle değerinin 19.500-TL (19.5000.000.000-ETL), ikinci el değiştirme tarihi olan 06/11/2008 itibariyle değerinin 230.000-TL, üçüncü el değiştirme tarihi olan 06/03/2012 itibariyle değerinin 295.000-TL, dördüncü el değiştirme tarihi olan 10/05/2012 tarihi itibariyle değerinin 295.000-TL, beşince el değiştirme tarihi olan 08/11/2012 itibariyle değerinin 300.000-TL, altınca el değiştirme tarihi olan 16/01/2025 tarihi itibariyle değerinin 340.000-TL, dava tarihi olan 25/09/2017 itibariyle değerinin 435.000-TLolduğu tespit edilmiştir.

İş bu rapor özeti tebligat yapılamayan yukarıda bilgileri verilen Arfa Tarım Ürünleri Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince yayın tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, duruşmanın Hatay 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 20/11/2025 günü saat. 10:40 yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.