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T.C. HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/174 Esas



Mahkememizde açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında;

Hatay İli, Antakya İlçesine bağlı Güzelburç Mahallesinde kain, 3289 ada 1 parsel sayılı maliki Hasan oğlu Dibo Bakiye Veresesinin sağ olup olmadığı ve mirasçıları tespit edilemediğinden 3561 sayılı kanun gereğince bu kişilere ait hisselerin temsil ve idaresi için kayyım atandığı, tapu maliklerinin ve mirasçılarının kim olduklarına ulaşılamadığını, Hatay İli, Antakya İlçesine bağlı Güzelburç Mahallesinde kain, 3289 ada 1 parsel sayılı taşınmazın malikinin hissesinin temsil ve idaresi için Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım olarak tayininekarar verilmesi talep edildiğinden, buna ilişkin davanın duruşması 19 Ocak 2027 günü saat 10:30'da Hatay 5. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda 2026/174 Esas sayılı dosya ile yapılacaktır,

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.