T.C. HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2016/89-Ceza Dava Dosyası



İLAN



Mahkememizin 09/10/2024 tarih, 2016/89 esas ve 2024/470 karar sayılı ilamı ile sanık Saer Salah hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın sanığın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK'nın 273.maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzereİSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere, karara karşı kanun yollarına başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği bildirilmekle verilen karar CMK 231.maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.