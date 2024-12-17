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        T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.12.2024 - 00:00
        T.C.
        HATAY
        7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.72929005-2014/614-Ceza Dava Dosyası

        İLAN


        Mahkememizin 19/09/2024 tarih, 2014/614 esas ve 2024/429 karar sayılı ilamı ile sanık Emad Eddin Alhossen hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda " Sahte Parayı Tedavüle Koyma" suçundan zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın sanığın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,
        İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK' nun 273. maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere, karara karşı kanun yollarına başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği bildirilmekle verilen karar ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02140975