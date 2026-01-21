T.C. HATAY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. HATAY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/120



Mahkememizin 2026/120 esas sayılı dosyasında Hatay İli, Antakya İlçesi, Ilıca Mah. 2355 ada, 11 parsel sayılı taşınmazla ilgili kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açıldığı, açılan dava dilekçesinde 2942 Sayılı Kamulaştırma kanununun bedel tespiti ve tescili davalarına yönelik hükümlerinden bedel belirlenmesine ve ödenmesine ilişkin 10. Maddesi gereğince yeni tapu kaydında Hazine adına kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan muhdesatların kamulaştırma bedelinin tespitinin istendiği, bahse konu taşınmaz maliklerinden davalılar Ahmet ve Mediha oğlu 130xxxx56 T.C kimlik numaralı Mehmet Bayır'ın tüm aramalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği ve dava dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı anlaşılmış olup, yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasınınve duruşma günü26/02/2026 günü saat: 10:15'da duruşmada hazır bulunması yönünde dava dilekçesinin ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur.