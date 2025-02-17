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        T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.02.2025 - 00:00
        T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/412 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ortaklar Mahallesi 104 ada 108 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 28/01/2025


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

        ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN
        2024/412 Samsun Havza Ortaklar 104/108 246,84 m²


        MALİK: Mustafa Tural

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02173916