T.C. HAYRABOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HAYRABOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda esas numarası veözet bilgileri belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4560 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda daimi itrifak hakkı ve pilon yeri Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.Oveya Ziraat Bankası Tekirdağ/Hayrabolu şubesine yatıralacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4560 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 30/06/2026

Esas No Mah/Köy Ada Parsel Cinsi Malik Kamulaştırılacak Alan M2 2026/388 Emiryakup 142 1 Tarla Ergun Binbay 2263,56 m² daimi irtifak hakkı ve 8,95 m² pilon yeri mülkiyeti 2026/389 Emiryakup 142 2 Tarla Ergun Binbay 1111,48 m² daimi irtifak hakkı ve 5,29 m² pilon yeri mülkiyeti 2026/390 Emiryakup 142 3 Tarla Ergun Binbay 245.77 m² daimi irtifak hakkı ve 5.27 m² pilon yeri mülkiyeti 2026/391 Emiryakup 142 7 Tarla Sezer Erdoğan 748.27 m² daimi irtifak hakkı ve 4.34 m² pilon yeri mülkiyeti 2026/392 Emiryakup 145 227 Tarla Güler Doğan, Ayşe Yıldız 550.96 m² daimi irtifak hakkı ve 5.29 m² pilon yerimülkiyeti 2026/393 İsmailli 102 168 Tarla İsmail Bayol 918.31 m² daimi irtifak hakkı 2026/394 İsmailli 102 169 Tarla Erdal Bayol 4188.30 m² daimi irtifak hakkı ve 16.32 m² pilon yeri mülkiyeti 2026/395 İsmailli 113 4 Tarla Ayşe Cıvan, Cemile Duygu, Cemile Güler, Emin Duygu, Hatice Doğan ve Mümün Duygu 2788.19 m² daimi irtifak hakkı ve 5,29 m² pilon yeri mülkiyeti