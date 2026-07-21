T.C. HAYRABOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. HAYRABOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Aşağıda esas numarası veözet bilgileri belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4560 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda daimi itrifak hakkı ve pilon yeri Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.Oveya Ziraat Bankası Tekirdağ/Hayrabolu şubesine yatıralacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4560 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 30/06/2026
|Esas No
|Mah/Köy
|Ada
|Parsel
|Cinsi
|Malik
|Kamulaştırılacak Alan M2
|2026/388
|Emiryakup
|142
|1
|Tarla
|Ergun Binbay
|2263,56 m² daimi irtifak hakkı ve 8,95 m² pilon yeri mülkiyeti
|2026/389
|Emiryakup
|142
|2
|Tarla
|Ergun Binbay
|1111,48 m² daimi irtifak hakkı ve 5,29 m² pilon yeri mülkiyeti
|2026/390
|Emiryakup
|142
|3
|Tarla
|Ergun Binbay
|245.77 m² daimi irtifak hakkı ve 5.27 m² pilon yeri mülkiyeti
|2026/391
|Emiryakup
|142
|7
|Tarla
|Sezer Erdoğan
|748.27 m² daimi irtifak hakkı ve 4.34 m² pilon yeri mülkiyeti
|2026/392
|Emiryakup
|145
|227
|Tarla
|Güler Doğan, Ayşe Yıldız
|550.96 m² daimi irtifak hakkı ve 5.29 m² pilon yerimülkiyeti
|2026/393
|İsmailli
|102
|168
|Tarla
|İsmail Bayol
|918.31 m² daimi irtifak hakkı
|2026/394
|İsmailli
|102
|169
|Tarla
|Erdal Bayol
|4188.30 m² daimi irtifak hakkı ve 16.32 m² pilon yeri mülkiyeti
|2026/395
|İsmailli
|113
|4
|Tarla
|Ayşe Cıvan, Cemile Duygu, Cemile Güler, Emin Duygu, Hatice Doğan ve Mümün Duygu
|2788.19 m² daimi irtifak hakkı ve 5,29 m² pilon yeri mülkiyeti