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        T.C. HAYRABOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 25.05.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        HAYRABOLU
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/38 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, EMİRYAKUP Mahalle/Köy, hacıllı yakası mevkii , 238 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.
        Yüzölçümü : 65.800 m2
        Kıymeti : 8.592.164,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir, Büyükova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
        3402 sy.kanunu 22.maddesinin 2.fıkrasının a bendine tabidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:07
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:07

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, EMİRYAKUP Mahalle/Köy, hüseyincik mevkii , 452 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.
        Yüzölçümü : 35.500 m2
        Kıymeti : 4.635.590,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:3402 sy.kanunun 22/2 a bendi uygulamasına tabidir.
        Tapudaki gibidir, Büyükova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:07
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 11:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 11:07

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, EMİRYAKUP Mahalle/Köy, köyiçi mevkii , 2280 Parsel, Bahçeli ev vasıflı taşınmaz.
        Adresi : Emiryakup mahallesi Kırımlılar Caddesi No:8-10 Hayrabolu /Tekirdağ
        Yüzölçümü : 1.208 m2
        Kıymeti : 4.530.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir, 3402 sy.kanunun 22/2 a bendi uygulamasına tabidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 12:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 12:07
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 12:07
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 12:07

        22/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02230225