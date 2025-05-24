Örnek No:55*

T.C.

HAYRABOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, EMİRYAKUP Mahalle/Köy, hacıllı yakası mevkii , 238 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 65.800 m2

Kıymeti : 8.592.164,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir, Büyükova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

3402 sy.kanunu 22.maddesinin 2.fıkrasının a bendine tabidir.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:07 Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:07 Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:07 2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, EMİRYAKUP Mahalle/Köy, hüseyincik mevkii , 452 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 35.500 m2

Kıymeti : 4.635.590,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:3402 sy.kanunun 22/2 a bendi uygulamasına tabidir.

Tapudaki gibidir, Büyükova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:07 Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 11:07 Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 11:07 3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, EMİRYAKUP Mahalle/Köy, köyiçi mevkii , 2280 Parsel, Bahçeli ev vasıflı taşınmaz.

Adresi : Emiryakup mahallesi Kırımlılar Caddesi No:8-10 Hayrabolu /Tekirdağ

Yüzölçümü : 1.208 m2

Kıymeti : 4.530.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir, 3402 sy.kanunun 22/2 a bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 12:07 Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 12:07 Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 12:07

22/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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