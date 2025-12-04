T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/111 Esas

DAVALILAR : MUSTAFA ASIM TOPAL ve arkadaşları



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Sakarya ili, Hendek ilçesi, Uzuncaorman Mahallesi, Köy altı mevkii, 2160 Ada, 34 Parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10.maddesine göre taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, tapu kaydının iptali ve Sakarya 2.Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yapılan yargılamada;

Dahili davalı Mustafa Asım Topal(Mustafa ve Zeynep'den olma 1966 doğumlu)'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olması nedeni ile dava dilekçesi, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 13.Hukuk Dairesinin ilamı, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili davalı Mustafa Asım Topal'a dava dilekçesi, tensip zaptı, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 13.Hukuk Dairesinin ilamı ve bilirkişi raporlarının tebliği ile 6100 sayılı HMK'nın 122. ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesi, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 13.Hukuk Dairesinin ilamı, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini, 6100 sayılı HMK'nın 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermeği ve herhangi bir delil de bildirmediği takdirde ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesinin ve ön inceleme duruşmasından sonra tanıklarının dinlenilmesi hususunda tanık listesi sunmasının mümkün olmadığı, İHTAR VE İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.