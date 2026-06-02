T.C.

HENDEK

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememiz 12/02/2026 tarih, 2024/161 Esas ve 2026/78 Karar sayılı Suriy ve Ruveyda oğlu 01/01/2002 Deyrezzor doğumlu 992....166 kimlik numaralı müşteki ABDULHAMİD ABDULLATİF ile Muhammed ve Havla oğlu 03/03/2002 Deyrizor doğumlu, 997.....678 kimlik numaralı sanık EYHEM SAAD arasında gerçekleşen Kasten Yaralama eylemine ilişkin yapılan yargılama sonucunda, aşamalarda yakalama yoluyla savunması alınan sanığın ifadesinde beyan etmiş olduğu adresine çıkartılan tebligatın bila ikmal edilmesi üzerine sanığın sistemde mernis kaydı da bulunmadığı, aynı şekilde müştekinin de beyan etmiş olduğu adrese çıkartılan tebligatın iade edildiği, yapılan adres araştırması ve yurtdışı giriş çıkış kayıtlarında sanığın 13/06/2025 tarihi itibariyle Gaziantep Karkamış Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'den çıkış yaptığı, müştekinin ise yurttan çıkışına ilişkin bilgiye rastlanmadığı, müştekinin yapılan adres araştırmasında ise çevreden tanıyanlarca 1 yıl önce Almanya ya gittiğinin, başkaca adresinin de tespit edilmemesi üzerine mahkememizce tebliğ imkansızlığı oluşmuş olduğundan sanık ve müşteki yönünden ilanen tebliğ yapılma zorunluluğu doğmuştur. 1-Sanık Eyhem SAAD'ın, müşteki Abdulhamid ABDULLATİF'e yönelik kasten yaralama suçunu işlediği yapılan yargılama sonucunda sabit olmakla suç tarihinde TCK'nın 7/2. maddesi uyarıncalehine olan TCK 86/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı,sanığın suç kastının yoğunluğu, güttüğü saik ve amaçları nazara alınarak takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın eylemini TCK'nın 6/1-f kapsamında silahtan sayılan bıçakla işlediği anlaşıldığından cezasında TCK'nun 86/3-e maddesi uyarınca 1/2 oranında artırım yapılarak sanığın 1 YIL 6 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Başkaca artırım ya da indirim yapılmasına yer olmadığına,

4-Sanıkhakkında 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ve 7242 sayılı Kanunun ile yapılan değişiklikler de gözetilerek, kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 5237 Sayılı TCK'nın 53.maddesinin UYGULANMASINA,

5-Sanığın gözaltında geçirdiği sürelerinin 5237 Sayılı TCK'nun 63. maddesi uyarınca verilen cezasından MAHSUBUNA,

6-Sanığın adli sicil kaydında sabıkasının bulunmaması ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılmış olması nedeniyle, koşulları oluştuğundan, CMK’nun 231/5. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın CMK’nın 231/8 maddesi gereği BEŞ (5) YIL süreyle denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulmasına, CMK 231/8-c maddesi gereği, takdiren bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına; CMK’nın 231/10 maddesi gereği denetimli serbestlik süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verileceğinin, aksi halde CMK’nın 231/11 maddesi gereği geri bırakılan hükmün açıklanacağının Sanığa ihtarına(kararın tebliğinin ihtar sayılmasına)

7-Adli emanetin 2024/241 sırasında kayıtlı (Üzerinde okapı made ın south afrıca ibareleri 1 adet bıçak) suç eşyasının suç işlenmesinde kullanıldığı anlaşılmakla TCK 54/1 uyarınca MÜSADERESİNE, '' karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31 maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılmasına,

Verilen karara gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçilmek suretiyle, Ceza evinde bulunan sanık için ise; 5271 sayılı CMK'nın 263/1. maddesi uyarınca, bulunduğu ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Sakarya Bölge Adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna gidilebileceğine, süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilan olunur. 22/05/2026