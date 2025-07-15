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        T.C. HENDEK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.07.2025 - 00:00
        T.C.
        HENDEK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        ESAS NO : 2024/243 Esas

        Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmazın Tescili davası nedeniyle davaya konu Sakarya ili, Hendek İlçesi Yukarı Çalıca Mahallesinde bulunan doğusu Yukarıçalıca Mahallesi 2112 Ada 19 (yeni 45)-37-38-39-40-41-43-44 Parsel, batısı tescil harici alan ve devamında Yukarıçalıca Mahallesi 2112 Ada 4-16 Parsel, kuzeyi orman, güneyi 2112 Ada 18 Parsel ile çevrili 2777,45 m2 tapusuz alan hakkında bir hak iddia edenlerin Hendek 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/243 Esas sayılı dava dosyasına son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur. 09/07/2025

        Davacı Adı Soyadı: Davalılar: Dava:
        SEVİL UZUN
        TC:45184874696        		 1-MALİYE HAZİNESİ
        2-HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
        3-HENDEK BELEDİYEBAŞKANLIĞI
        4-SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI        		 Tapusuz Taşınmazın Tescil
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02260188