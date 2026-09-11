T.C.

HINIS

AĞIR CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2026/5 Esas

KARAR NO : 2026/52 Karar

İLANEN TEBLİGAT



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası belirtilen dosyasında;

Sanık (26614585412) Melih ADIGÜZEL hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 24/03/2026 tarih ve 2026/5 Esas ve 2026/52 sayılı kararı ile "Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Dolandırıcılık ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 24/03/2026 tarih ve 2026/5 Esas ve 2026/52 sayılı kararı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı verilmiştir.

Sanığın belirlenen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ edildiği, yapılan adres araştırmaları sonucunda kendisine tebligat yapılabilecek adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sanığın mahkememizin 24/03/2026 tarih ve 2026/5 Esas ve 2026/52 sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğinden itibaren karara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya zabıt katibine başvurulabileceği, süresi içinde istinaf yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanın tebliğ olunur.

İş bu ilan, sanığın gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere yapılmıştır.

Sanığın, gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren kanuni süresi içerisinde karara karşı (istinaf/ilgili kanun yolun) başvurusunda bulunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07/09/2026