        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

        İlandır
        Giriş: 14.01.2026 - 00:00
        T.C.
        HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
        Genel Sekreterliği




        Sayı : E.72305940-2025/762-593/1625
        Konu : İlanen tebliğ

        09.01.2026

        İLGİLİLER : Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34996) Hikmet USTA
        Gaziosmanpaşa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU, İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (34956) Hüseyin AYAR
        İstanbul eski Hâkimi olup, Zonguldak Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39995) Ercan FIRAT
        İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR
        İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37222) Mustafa BOZ

        ADRESİ : Meçhul

        Kamuoyunda "Ergenekon Davası" olarak bilinen ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, tutuklanan, serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Mehmet Fikri KARADAĞ'ın; İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/682 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
        Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 16.12.2025 tarihli, 2025/762 esas ve 2025/1923 sayılı kararı ile; iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,
        6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.
        Bu itibarla;
        Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,
        Hususları ilânen tebliğ olunur.



