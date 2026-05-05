T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği







Sayı : E.72305940-2026/126-6545/38654

Konu : İlan Metni

24.04.2026





İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN (2026/126 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU (2026/126 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR (2026/126 Esas)

İzmir eski hâlen Denizli Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkartılan (35200) Murat İNCİ (2026/161 Esas)



ADRES : Meçhul



2026/126 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yapılan yargılama kapsamında, gözaltına alınan, tutuklanan, serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Ayhan Türker KOÇPINAR’ın; İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/959 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2026/161 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/102 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 21.03.2010 tarihinde tutuklanan, 25.09.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatına karar verilen Kazım YETGİN’in; Silivri Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/204 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konularından dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 26.03.2026 tarihli, 2026/126 esas ve 2026/424 sayılı kararı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 26.03.2026 tarihli, 2026/161 esas ve 2026/426 sayılı kararları ile;

İş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgiliye rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin 2026/126 Esas yönünden T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne, 2026/161 esas yönünden bir suretinin Silivri Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.



