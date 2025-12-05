T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/806

KARAR NO : 2024/44



SANIK: MESUT IŞIK, Ramazan ve Şerife oğlu, 26/09/1978 doğumlu, 14311445092 TC kimlik Numaralı, Türk vatandaşı tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 17/01/2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında 5607 sayılı yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet suçundan özetle ,Sanık MESUT IŞIK'ın5607 Sayılı Kanun'un 3/1 maddesi kapsamındaki kaçak eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçunu işlediği anlaşılmakla suçun işleniş şekli, suçun konusunun önem ve değeri dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek bir durum olmaması nedeniyle takdiren 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın alkollü içki ve sigara olması nedeniyle 5607 sayılı Kanunun 3/10-ilk cümle maddesi gereğince sanığa verilen cezalarda ele geçen kaçak eşyanın miktarı ve ekonomik değeri dikkate alınarak takdiren yarı oranında artırım yapılarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5607 sayılı Kanunun 3/10-son cümle gereğince sanığa verilecek hapis cezası üç yıldan az olamayacağından sanığın 3 YIL HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanıktan ele geçirilen eşyanın suç tarihi itibariyle değerinin hafif kapsamda kaldığı anlaşılmakla bu husus sanık lehine değerlendirilerek sanık hakkında 514.04.2020-7242/61 ve 7423 Sayılı Kanun 8.madde ile değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/23. Madde uyarınca hükmolunan cezanın takdiren 1/2 oranında indirilerek 1 YIL 6 AY HAPİS VE 3 TAM GÜN ADLÎ PARA CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sabıkasız geçmişi göz önünde bulundurularak hakkında 5237 sayılı yasanın 62/1. Maddesinin uygulanmasıyla sanığa verilen cezada 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 3 AY HAPİS VE 2 TAM GÜN ADLÎ PARA CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca kanuni ve takdiri indirim veya artırım maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığa verilen 2 gün adli para cezasının 1 gün karşılığı TCK.nun 52/2.madde uyarınca sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak taktiren 20,00TL.den çevrilerek sanığın 1 YIL 3 AY HAPİS VE 40TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında hükmolunan 40,00 TL adli para cezasının TCK.nun 52/4.maddeye göre verilen cezanın miktarı günün ve sanığın ekonomik koşulları nazara alınarak adli para cezasının taksitlendirilmesine yer olmadığına,

Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (d), (e) bentlerindeki hakları kullanmaktan aynı Kanun'un 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendindeki hakları kullanmak yönünden ise, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından aynı Kanun'un 53/3. maddesi gereğince koşullu salıverilme tarihine kadar, diğer kişiler bakımından TCK'nın 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendindeki hak yoksunlukları açısından ise Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının vede TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 15/04/2020 tarihli 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile yapılan değişikliğin GÖZETİLMESİNE,

Sanığın kamu zararını ödemiş olduğu anlaşıldığından CMK'nın 231/5 maddesine göre, sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanık hakkında kurulan hükmün açıklanması geri bırakıldığından 231/7 maddesi gereğince mahku

El konulan alkollü içki cinsi ve sigara cinsi eşyaların5607 sayılı yasanın 13. maddesi delaletiyle TCK’nın 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

Dair;verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden 7 gün içinde YARGITAY ilgili ceza daireleri nezdinde TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere, temyiz yasa yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 01.10.2025