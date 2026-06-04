T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2011/355-Ceza Dava Dosyası

Konu :

20.05.2026

İ L A N



SANIK: LEVAN SHARABIDZE, Shakro ve Gugulı oğlu,

17/08/1972 khelvachaurı doğumlu,

61006036573 personel nolu gürcistan vatandaşı

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 07/02/2012 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanığın üzerine atılı kaçakçılık suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan 5607 Sayılı yasanın 3/1. maddesi uyarınca 6000 TL ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 6000 TL adli para cezasının birer ay aralıklarla 20 eşit taksitle tahsiline,

Kaçak eşyanın taşınmasında kullanılan WWS987 Plakalı aracın 5607 sayılı yasanın 13/1 maddesi delaletiyle TCK’nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine,

139,43 TL keşif ve bilirkişi ücreti ile 6 TL posta ücretinden oluşan 145,43 TL yargılama masrafının sanıktantahsili ile hazineye irad kaydına, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.