T.C. HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2011/706-Ceza Dava Dosyası 17.11.2026

İ L A N

Sanık VUSAL MAGARAMOV tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 14/06/2013 tarihli ilamında sanık hakkında5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan özetle;

-Sanıkların üzerlerine atılı "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek" suçunu işledikleri anlaşılmakla eylemlerineuyan5607 sayılı yasanın 3. maddesinin 1.fıkrası (6455 sayılı yasa değişikliğinden önceki hali)uyarınca suçun işleniş şekli, suçun sebep ve saikleri ile sanıkların şahsi ve sosyal durumu dikkate alınarak ve alt hadden uzaklaşmayı gerektirir bir neden olmadığındansanıkların takdiren ve ayrı ayrı 1 yıl hapis ve 5 tam gün adlî para cezası ilecezalandırılmasına,

-Sanıklara verilen cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak 5237 sayılı yasanın 62. maddesinin uygulanması ile verilen cezada takdiren1/6 oranında indirim yapılarak sanıkların ayrı ayrı 10 ay hapis ve 4 tam gün adlî para cezası ilecezalandırılmasına,

-Sanıklara verilen 4 tam gün üzerinden tayin olunan adli para cezasının 5237 sayılı yasanın 52. maddesi gereğince sanıkların ekonomik ve şahsi durumu göz önüne alınarak 1 gün için 20,00 TL hesabı ile sanıkların 10 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

-Sanıklara verilen 10 ay hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 sayılı yasanın 50 /1-a maddesi uyarınca; kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza olması, sanıkların şahsi özellikleri, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 300 gün, gün para cezasına çevrilmesine,

-Gün üzerinden tayin olunan para cezasının 5237 sayılı yasanın 52. maddesi gereğince sanıkların ekonomik durumu göz önüne alınarak 1 gün için 20,00 TL hesabı ile SANIKLARIN AYRI AYRI 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.