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        T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.02.2025 - 00:00

        T.C.
         HOPA
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


        Dosya No :2019/33 Esas


        İ L A N

        SANIK: ZIYODA MUMINOVA, Momın ve Sabrıye kızı,
        27/07/1973 ÖZBEKİSTAN doğumlu,
        Bilinen adres Sahantower No 13 Dare 17Taşkent Özbekistan


        Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememizin 24/01/2024 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
        Sanık Ziyado MUMINOVA üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan,........ 5237 sayılı TCK'nın 204/1. maddesi uyarınca takdiren ....... ve sanığın talebi de dikkate alınarak CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, ....... sanığın 5271 sayılı cmk 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,....... suça konu adli emanetin 2018/612 sırasında kayıtlı belgenin dosyasında delil olarak saklanmasına,
        Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02163795