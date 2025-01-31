T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C.
HOPA
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No :2019/33 Esas
İ L A N
SANIK: ZIYODA MUMINOVA, Momın ve Sabrıye kızı,
27/07/1973 ÖZBEKİSTAN doğumlu,
Bilinen adres Sahantower No 13 Dare 17Taşkent Özbekistan
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 24/01/2024 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanık Ziyado MUMINOVA üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan,........ 5237 sayılı TCK'nın 204/1. maddesi uyarınca takdiren ....... ve sanığın talebi de dikkate alınarak CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, ....... sanığın 5271 sayılı cmk 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,....... suça konu adli emanetin 2018/612 sırasında kayıtlı belgenin dosyasında delil olarak saklanmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.