T.C.

HOPA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2017/31 Esas



İ L A N



SANIK: TAMARI TUKHASHVILI, Vasılı ve Lelıa kızı,

27/09/1988 SIGNAGI doğumlu,



Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 26/02/2025 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

........ sanık TAMARI TUKHASHVILI hakkında 5237 sayılı TCK’nın 206/1maddesi gereğince Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış olsa da; .................... 5237 sayılı yasanın 66 ve 5271 sayılı yasanın 223/8. Maddeleri uyarınca ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 2(iki) hafta içinde istinaf-itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.