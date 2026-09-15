T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, 2642 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4. ve 10. Maddesine istinaden kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine mülkiyet ve daimi hakkının tesisi ve tapuya tescili istenilmiştir. Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmanın iptali için idari yargı'da yada maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarının ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C ziraat Bankası Hozat Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itabaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.
|DOSYA NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAH/KÖY
|ADA
|PARSEL
|MALİKİN ADI VE SOYADI
|2026/65 E
|Tunceli
|Hozat
|Kalecik
|110
|4
|Gülbahar Kahraman
|2026/66 E
|Tunceli
|Hozat
|Kalecik
|101
|144
|Ali Rıza Kahraman ve diğ.
|2026/67 E
|Tunceli
|Hozat
|Kalecik
|101
|147
|Ali Haydar Kahraman ve diğ.
|2026/68 E
|Tunceli
|Hozat
|Kalecik
|101
|283
|Ali Rıza Kahraman ve diğ.
|2026/69 E
|Tunceli
|Hozat
|Kalecik
|101
|282
|Ali Rıza Kahraman ve diğ.
|2026/70 E
|Tunceli
|Hozat
|Kalecik
|101
|279
|Nurgül Dıvrak
|2026/71 E
|Tunceli
|Hozat
|Kalecik
|101
|86
|Dilber Temel ve diğ.
|2026/72 E
|Tunceli
|Hozat
|Kalecik
|101
|85
|Dilber Temel ve diğ.
|2026/73 E
|Tunceli
|Hozat
|Kalecik
|101
|62
|Feride Balık ve diğ.
|2026/74 E
|Tunceli
|Hozat
|Kalecik
|101
|61
|Hasan Balık