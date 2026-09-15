T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, 2642 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4. ve 10. Maddesine istinaden kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine mülkiyet ve daimi hakkının tesisi ve tapuya tescili istenilmiştir. Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmanın iptali için idari yargı'da yada maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarının ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C ziraat Bankası Hozat Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itabaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.

DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI VE SOYADI 2026/65 E Tunceli Hozat Kalecik 110 4 Gülbahar Kahraman 2026/66 E Tunceli Hozat Kalecik 101 144 Ali Rıza Kahraman ve diğ. 2026/67 E Tunceli Hozat Kalecik 101 147 Ali Haydar Kahraman ve diğ. 2026/68 E Tunceli Hozat Kalecik 101 283 Ali Rıza Kahraman ve diğ. 2026/69 E Tunceli Hozat Kalecik 101 282 Ali Rıza Kahraman ve diğ. 2026/70 E Tunceli Hozat Kalecik 101 279 Nurgül Dıvrak 2026/71 E Tunceli Hozat Kalecik 101 86 Dilber Temel ve diğ. 2026/72 E Tunceli Hozat Kalecik 101 85 Dilber Temel ve diğ. 2026/73 E Tunceli Hozat Kalecik 101 62 Feride Balık ve diğ. 2026/74 E Tunceli Hozat Kalecik 101 61 Hasan Balık