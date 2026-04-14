T.C.

IĞDIR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/232 Esas

30.03.2026



İLAN



Davacı Gülare ÇELİK iledavalılar Çetin ÇELİK, Metin ÇELİK, Necef ÇELİK, Neşe ÇELİK, Özlem BEGEÇ, Rahim ÇELİK, Süreyya AYDIN arasında Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasında yapılan yargılama gereğince;

Dava dilekçesinde özetle; davacı müteveffa Abdulkerim Çelik'in eşi davalılar isemüteveffanın ilk eşinden olan çocukları olduğunu, müteveffavefat etmeden önce TC. Iğdır 2. Noterliğinin 02/12/2021 tarih ve 16849 yevmiye numaralıvasiyetnamesi ile dava konusu Iğdır ili Merkez İlçesi Hakveyis Köyü 123 ada 44 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan hissesinden 783,99 m2 hissesinin ve aynı hisse içerisinde yer alan evi davacıya kalması yönünde vasiyette bulunduğunu, vasiyetname açılarak Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/17 esas 2022/153 karar sayılı ilamı ile de kesinleştiğini, bu sebeple davalarının kabulü ile dava konusu taşınmazın Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesi vasiyetnamesi uyarınca iptali ile davacı adınavasiyetnamede geçen kısmın tapuya tescilini,yargılama giderlerinin davalı üzerine bırakılmasını talep ve dava etmiştir. Bilirkişi tarafından sunulan raporda özetle; dava konusu Iğdır ili Merkez İlçesi Hakveyis Köyü 123 ada 44 parsel sayılı taşınmazın zemin değeri, üzerindeki yapıların yapı değeri ve mütemim cüz değeri toplamı 12.683,88,70 TL, Gülare Çelik'in hissesine 792.743,68 TL, Süreyya Aydın'ın hissesine 2.972.786,26 TL, Turgut Çelik'in hissesine 594.555,23 TL, Rahim Çelik'in hissesine 2.972.786,26 TL, Çetin Çelik'in hissesine 5.683.888,70 TL olduğu tespit edilmiştir. Davalı Rahim Çelik(Abdulkerim oğlu, 12/03/1975 doğumlu, TCNO:64***40)'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi bulunamadığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin ve bilirkişi raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,davalı Rahim Çelik'in duruşmanın atılı bulunduğu 08/07/2026 günü saat 09:45'da Iğdır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yargılamanın yapılarak hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 30/03/2026