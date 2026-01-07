Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İMAMOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.01.2026 - 00:00
        İLAN
        T.C. İMAMOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2022/192 Esas

        DAVALILAR : ŞÜKRAN ERKURT Yeşilyurt Mah. 70081 Sk. İnan Apt. K:1 , No:4 A Blok Seyhan/ ADANA


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 04/03/2026 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

