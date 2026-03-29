T.C. İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/16 Esas

DAVACI :İMDAT KALENDER

DAVALILAR : NURAN MAVRUZ ERKOL

ZEYNEP ERKOL



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.