T.C. İNEBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İNEBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: Aşağıda belirtilen esas numaralı dosyalar

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu İli, Doğanyurt İlçesine kain aşağıda dosya numarası, ada/parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılacak kısım yüzölçümü, vasfı ve malikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına(Mülkiyet) karar verilmiş olup, bedel üzerinden taraflarca anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılamayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. Md. Öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Doğanyurt Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Sn Esas No (2026/) Köy Ada-Parsel No Kayıt Malikinin Adı Taşınmaz Vasfı Tapu Alanı ve Kamulaştırılacak Kısmın Mülkiyet Alanı(m²) 1 50 Kayran 184-3

184-4 1-Sadıka YILMAZER

2-Emin EROL Kanal 19,78

15,49 2 51 Kayran 204-3

204-4 1-Ali EROL

2-Gülşen EROL

3-Songul KILIÇARSLAN

4-Fatma YILMAZER

5-Güler EROL

6-Gülümser EROL Kanal 3,31

3,10 3 52 Kayran 205-17 1-Dursun KARTAL 2-Hüseyin KARTAL Kanal 164,31 4 53 Kayran 228-61 1-Hüsnü ERGÜN Kanal 22,67 5 54 Kayran 233-6 1-Eren YILMAZER Kanal 150,15