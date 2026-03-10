T.C.

İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/1067 Esas

07.01.2025

Davacı vekili Av. Cansu Kebabcıoğlu tarafından ŞÜKRÜ aleyhine açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile; Şükrü isimli şahsın mirasçılık belgesinin alınması sırasında "ölüm hanesi bilinmeyen" yazılı olduğu bu nedenle Edremit 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından gaiplik hakkında dava açılması için kendisine süre verildiği, gaipliği istenilen kişinin 100 yaşını aştığı ve kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamadığı, akrabaları tarafından bilinmeyen ve bulunmayan bir kişi olduğu ve yaşı itibariyle de sağ olmadığı düşünülen ŞÜKRÜ'nün gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, Kastamonu ili, İnebolu ilçesi, Aşağıhatipbağı mahallesi, Cilt No:1, Aile Sıra No: 167, Sıra No:8 nüfusuna kayıtlı, Rıza ve Şerife oğlu, 23.05.1907 doğumlu, 52618230782 T.C. Kimlik nolu, ŞÜKRÜ'yü bilen, gören, tanıyan ve akıbeti hakkında bilgi sahibi olanların yukarıdaki dosya numarası ile birlikte 6 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde sözü edilen kişinin gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 07.01.2025



GAİP

TC KİMLİK NO : 52618230782

ADI SOYADI : ŞÜKRÜ -

BABA ADI : RIZA

ANA ADI : ŞERİFE

DOĞUM TARİHİ : 23/05/1907

DOĞUM YERİ : HATIPBAĞI MAH