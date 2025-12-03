T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2020/629 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında davalılardan Orhan Bakan'ın (Muharrem ve Arife oğlu, 25/09/1957 doğumlu) adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememize açılmış olan ortaklığın giderilmesi davasında Bursa ili, İnegöl İlçesi, Alanyurt Doğancı mevkii 652 parselde davacı ve diğer davalılar ile birlikte paydaş olmanız nedeniyle, ilgili taşınmazın ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmiştir. Tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz, bu sürede ilk itirazlarınızı ileri sürmeniz, cevap vermediğinizde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, tüm delilleri açıkça, hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizdeki delillerinizi dilekçenize eklemeniz, duruşmanın bırakıldığı 12/02/2026 günü saat 09:40'da duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Duruşma Gün ve Saati yerine geçerli olmak üzere iş bu ilanın ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tarafınıza ilanen ihtar ve tebliğ olunur.