T.C.

İNEGÖL

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/658 Esas

Konu : İlanen Tebliğ

10.02.2025

İLAN

T.C. İNEGÖL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/658 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde mernis adresine tebliğ edilmesi; ancak mernis adresinin sistemde kayıtlı olmadığı ve yapılan emniyet araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.DAVALI: AYNUR İTKÜ, 30988245346 TC nolu, Piri ve Saniye kızı, 02.04.1980 doğumlu,

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi, Duruşma gün ve saati.

1-Dava konusu; Bursa İli, İnegöl İlçesi Yeniceköy Mah. 508 Parsel taşınmazda elbirliği halinde pay sahibi olunduğunu, taşınmazın öncelikle aynen taksim suretiyle, mümkün olmaması halinde satış suretiyle ortaklığın giderilmesini talep edildiği,

2-Duruşmanın 07.05.2025 günü saat 09:50'de yapılacağı,

3-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevapların, usulü itirazlar ve delillerin mahkemeye ibraz edilebileceği, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.