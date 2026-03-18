İLAN

T.C. İNEGÖL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2025/674 Esas

12.03.2026

İLANT.C. İNEGÖL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDENESAS NO : 2025/674 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. DAVALILAR:

1-Fevziye BULUT-46141851842 TC Kimlik No'lu, Ahmet kızı, 22/01/1966 doğumlu.

2-Hüseyin BULUT - 36674167336 TC Kimlik No'lu, Ahmet oğlu, 18/01/1961 doğumlu.

3-Meryem BULUT - 27428475616 TC Kimlik No'lu, Ahmet kızı, 09/05/1963 doğumlu.

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Duruşma Gün ve Saati.

1-Dava konusu, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Şehitler Köyü, 199 Ada 3 No'lu parsel'de kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmesinin talep edildiği;

2-Duruşmanın 03/06/2026 günü saat 09:10'da yapılacağı,

3-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalıksüre içinde davaya cevapların, usulü itirazlar ve delillerin mahkemeye ibraz edilebileceği, iki haftalık sürede cevap dilekçesi ibraz edilmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Duruşma Günü ve Saati yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.