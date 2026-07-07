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        T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 23:50
        Örnek No:55*
        T.C.
        İNEGÖL
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/101 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/101 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        TAŞINMAZIN:
        Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçe, Deydinler mahallesi, 108 ada, 130 parsel sayılı taşınmaz...
        Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Deydinler mahallesi, 108 ada, 130 parsel. İnegöl / BURSA
        Yüzölçümü : 10.398,01 m²
        İmar Durumu : Taşınmaz "Tarım Alanları" olarak tanımlıdır.
        Kıymeti : 9.400.000,00-TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri:

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23.07.2026 - 11:46
        Bitiş Tarih ve Saati : 30.07.2026 - 11:46
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18.08.2026 - 11:46
        Bitiş Tarih ve Saati : 25.08.2026 - 11:46

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02505982