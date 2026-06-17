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        T.C. İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 23:50
        T.C.
        İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN

        ESAS NO : 2015/57
        KARAR NO : 2015/201

        Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/04/2015 tarihli ilamı ile 5237 sayılı 79/1-b maddesi gereğince 2 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ve 1.500,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Bul. Vidoe Smile Vski Bato 77-12/12 Skopje Makedonya adresinde ikamet eden, Branko ve Dragica'dan olma, 1981 doğumlu, DEJAN POPOVSKI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 22/05/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02490336