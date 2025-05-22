T.C.

İSKENDERUN

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/891 Esas 14.05.2025

İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasında;

Mahkememizce Osman ve Naime'den olma, 20/02/1977 doğumlu, 195***118 T.C. Kimlik Numaralı davalı Fatih Sönmez'in tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Mahkememize rapor sunan Fen, İnşaat ve Ziraat Bilirkişileri tarafından dava konusu Hatay İli, Belen İlçesi, Benlidere Mahallesi Köycivarı Mevkii, 146 ada, 1 parsel ile Bakras Şenbük Mah. 67 parsel kayıtlı tarla nitelikle sayılı taşınmazların hissedar sayısı ve hissedarlara isabet eden küçük m² ler de göz önüne alındığında her bir paydaşa en az bir tarım parseli oluşmayacağından yola cephesi olmadığından - asgari yol cephesi ve asgari parsel büyüklükleri oluşmayacağından taşınmazlarda Taksimin mümkün olmadığı, ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği, Hatay İli, Belen İlçesi, Benlidere Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 146 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın değerinin 2.148.636,00-TL, Hatay İli, Belen İlçesi, Bakras Şenbük Mahallesi, 67 parsel sayılı taşınmazın değerinin 20.440.800,00-TL olabileceği, davalı Fatih Sönmez'e iş bu bilirkişi raporlarının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.