T.C. İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDAN



İ L A N

ESAS NO: 2026/1216 Esas



Davacı FOKA SANAT SABA tarafından davalı ABA ÇELİK DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Adi Takipten Doğan İflas (İİK 156)) davası nedeniyle;

Davacıvekili tarafından açılan davanın dava dilekçesinde özetle;Davacı Foka Sanat'ın, davalı borçludan olan alacağından dolayı Dörtyol İcra Müdürlüğünün 2024/814 Esas sayılı dosyasıyla ilamsız takip başlatmış olduğunu, takibin kesinleşmiş olduğunu, ancak dosyada ancak tahsil imkanı olmadığından, icra müdürlüğüne verdiği dilekçe ile İİK43.son maddesine göre takibin iflas yolu ile adi takibe dönüştürülmesi talep etmiş olduğunu, icra müdürlüğünün kabul kararı üzerine 30.06.2026 günlü "Örnek No 11 İflas Yolu ile Adli Takipte Ödeme Emri"'nin tebliğe çıkarılmış olduğunu ve davalı borçluya e-tebligat yolu ile 10.07.2026 günü tebliğ edilmiş olduğunu, davalı borçlu'nun, "Örnek No 11 İflas Yolu ile Adli Takipte Ödeme Emri"ne itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiş olduğunu, takip kesinleşmiş olmasına rağmen Davalı Borçlu herhangi bir ödeme yapılmadığını, davalı borçlunun, Dörtyol Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6360 sicil numarasında kayıtlıolduğunu, İİK156.maddesi 2.paragrafına göre, "Örnek No 11 İflas Yolu ile Adli Takipte Ödeme Emri"' ileİcra müdürlüğünün Davalı borçlunun "Örnek No 11 İflas Yolu ile Adli Takipte Ödeme Emri"'ne itiraz etmediğine dair 30.07.2026 günlü derkenarı sunduklarını, davalı borçlu aleyhine yapılan iflas yolu ilekesinleşentakibe konu borcun ödenmemesi nedeni ile İİK156 maddesine göre davalı borçlu hakkında iflas kararı verilmesini talep ettiğini,İİK 161.maddesine göre "borçluya ait malların bir defterinin tutulması" ileayrıca İİK159 maddesine göre, davalı borçlu "Örnek No: 11 İflas Yolu ile Adli Takipte Ödeme Emrine"'ne itiraz etmediğinden, teminatsız olarak muhafaza tedbirlerinin alınmasınI, davalı şirketin İİK 178. Maddesi uyarınca İFLASINA KARAR VERİLMESİNİ talep ve dava ettiğinden;

Açılan bu davanın yargılaması 26/11/2026 günü saat 11:30'a bırakılmıştır.

İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.

08.09.2026