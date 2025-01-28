T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416 Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEİAŞ, malikleri aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davaların duruşması aşağıda belirtildiği şekilde 31/01/2025 ve 07/02/2025 tarihlerine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/01/2025

DOSYA ESAS NO DAVACI İDARE DAVALI TARAF DURUŞMA TARİHİ DURUŞMA SAATİ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MEVKİ ADA NO: PARSEL NO 2024/399 TEİAŞ İlyas Çiftçi 31/01/2025 13:55 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah. 103 56 2024/400 TEİAŞ Ayşe Çabuk

ve

diğerleri 31/01/2025 14:05 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah.

. 103 ve 104 53, 163 ve 164 2024/401 TEİAŞ Meryem Gülçin

Öztürk ve

diğerleri 31/01/2025 14:50 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Alaca Mah. 101 1 2024/402 TEİAŞ Abidin Köse

ve

diğerleri 31/01//2025 14:25 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Alaca Mah. 107 5 2024/403 TEİAŞ Cevher Eroğlu

ve

diğerleri 31/01/2025 14:10 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Örtülü Mah. - 1066 ve 1067 2024/404 TEİAŞ Ahmet Yetim

ve

diğerleri 31/01/2025 14:55 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Örtülü Mah. - 1075 ve 1076 2024/405 TEİAŞ Dilan Mert Akdoğan

ve diğerleri 31/01/2025 14:40 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Örtülü Mah.

. - 755 2024/406 TEİAŞ Cihan Cengizhan

ve diğerleri 07/02/2025 13:55 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah. 107 5 2024/407 TEİAŞ Ahmet Köse

ve

diğerleri 07/02/2025 14:00 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Alaca Mah. 107 6 2024/408 TEİAŞ Adnan Evren

ve

diğerleri 07/02/2025 14:05 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Bayraktepe Mah. 113 1 2024/409 TEİAŞ Ali Mert

ve

diğerleri 07/02/2025 13:40 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Örtülü Mah. - 1084, 1085

ve 1086 2024/410 TEİAŞ Abdulkadir Polat

ve diğerleri 31/01/2025 15:00 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Yeniceli Mah. 102 689 2024/411 TEİAŞ Fatih Özkan 31/01/2025 14:15 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Yeniceli Mah. 105 4 2024/412 TEİAŞ Mustafa Çoban

ve

Ökkeş Çoban 31/01/2025 14:20 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah. 103 82 ve 83 2024/413 TEİAŞ Ökkeş Polat 31/01/2025 14:30 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah.

. 103 86 ve 87 2024/414 TEİAŞ İdris Polat 31/01/2025 14:45 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah. 103 76 2024/415 TEİAŞ Miyese Kalli 31/01/2025 14:35 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Karacaören Mah.

. 103 88 ve 89 2024/416 TEİAŞ Abdurrahman Çınğı

ve diğerleri 07/02/2025 14:10 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Örtülü Mah. - 1073 ve 1074