T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 29.01.2025 - 00:00
T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416 Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEİAŞ, malikleri aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davaların duruşması aşağıda belirtildiği şekilde 31/01/2025 ve 07/02/2025 tarihlerine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/01/2025
|DOSYA ESAS NO
|DAVACI İDARE
|DAVALI TARAF
|DURUŞMA TARİHİ
|DURUŞMA SAATİ
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|MEVKİ
|ADA NO:
|PARSEL NO
|2024/399
|TEİAŞ
|İlyas Çiftçi
|31/01/2025
|13:55
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Karacaören Mah.
|103
|56
|2024/400
|TEİAŞ
|Ayşe Çabuk
ve
diğerleri
|31/01/2025
|14:05
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Karacaören Mah.
.
|103 ve 104
|53, 163 ve 164
|2024/401
|TEİAŞ
|Meryem Gülçin
Öztürk ve
diğerleri
|31/01/2025
|14:50
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Alaca Mah.
|101
|1
|2024/402
|TEİAŞ
|Abidin Köse
ve
diğerleri
|31/01//2025
|14:25
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Alaca Mah.
|107
|5
|2024/403
|TEİAŞ
|Cevher Eroğlu
ve
diğerleri
|31/01/2025
|14:10
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Örtülü Mah.
|-
|1066 ve 1067
|2024/404
|TEİAŞ
|Ahmet Yetim
ve
diğerleri
|31/01/2025
|14:55
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Örtülü Mah.
|-
|1075 ve 1076
|2024/405
|TEİAŞ
|Dilan Mert Akdoğan
ve diğerleri
|31/01/2025
|14:40
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Örtülü Mah.
.
|-
|755
|2024/406
|TEİAŞ
|Cihan Cengizhan
ve diğerleri
|07/02/2025
|13:55
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Karacaören Mah.
|107
|5
|2024/407
|TEİAŞ
|Ahmet Köse
ve
diğerleri
|07/02/2025
|14:00
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Alaca Mah.
|107
|6
|2024/408
|TEİAŞ
|Adnan Evren
ve
diğerleri
|07/02/2025
|14:05
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Bayraktepe Mah.
|113
|1
|2024/409
|TEİAŞ
|Ali Mert
ve
diğerleri
|07/02/2025
|13:40
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Örtülü Mah.
|-
|1084, 1085
ve 1086
|2024/410
|TEİAŞ
|Abdulkadir Polat
ve diğerleri
|31/01/2025
|15:00
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Yeniceli Mah.
|102
|689
|2024/411
|TEİAŞ
|Fatih Özkan
|31/01/2025
|14:15
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Yeniceli Mah.
|105
|4
|2024/412
|TEİAŞ
|Mustafa Çoban
ve
Ökkeş Çoban
|31/01/2025
|14:20
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Karacaören Mah.
|103
|82 ve 83
|2024/413
|TEİAŞ
|Ökkeş Polat
|31/01/2025
|14:30
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Karacaören Mah.
.
|103
|86 ve 87
|2024/414
|TEİAŞ
|İdris Polat
|31/01/2025
|14:45
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Karacaören Mah.
|103
|76
|2024/415
|TEİAŞ
|Miyese Kalli
|31/01/2025
|14:35
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Karacaören Mah.
.
|103
|88 ve 89
|2024/416
|TEİAŞ
|Abdurrahman Çınğı
ve diğerleri
|07/02/2025
|14:10
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|Örtülü Mah.
|-
|1073 ve 1074