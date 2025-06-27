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        T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.06.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/87 Esas

        DAVALILAR : RIFAT ÇİRKİN Gedikli Mahallesi, Gedikli Küme Evleri No: 23/3 Nurdağı/ GAZİANTEP


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 05/11/2025 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02250317