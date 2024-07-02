T.C. İSPİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Sayı : 2019/319 Esas

22/06/2024

T.C.

İSPİR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İle Davalılar , Alime Balcı, Sezahir Aksu, Sinan Aksu, Suat Bektaş, Şaban Çelik, Şahiver Akın, Şenay Palabıyık, Tuana Yegin, Tungül Furuncı, Uğur Yegin, Ünal Furuncı, Zemzem Balcı arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)davasında davacı idarenin 08/11/2019 havale tarihli dilekçesinde; Kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan (Erzurum- Aşkale) Ayr. -İspir Devlet Yolunun yapımı için Erzurum ili, İspir ilçesi, Aşağı Özbağ Mahallesi 365 ada 5 parsel sayılı taşınmazın ifrazı sonucu oluşan 365 ada 12 parsel numaralı 1.650,86 m² yüzölçümü taşınmazın tamamının Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılmasının istenildiği belirtilerek davaya konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini talep etmiş, mahallinde mahkememizce 02/09/2020 tarihinde keşif yapılmış, bilirkişilerce taşınmazın bedeli toplam223.565,47 TL olarak tespit edilmiş olmakla; tapu maliki Mevlüt oğlu Sezahir Aksu'nun tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilememiş olup, gerekçeli karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiş, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.