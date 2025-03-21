T.C. İSPİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSPİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/16 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
27.02.2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Erzurum İli, İspir İlçesi, Ardıçlı Mah. nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Hidayet oğlu 17/12/1926 d.lu 19192927392 TC kimlik numaralı Selahattin Kaygusuz'dan 65 yıldır haber alınamadığı, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Selahattin Kaygusuz'un veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde İspir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmaları veya buyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur. 27.02.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 19192927392
ADI SOYADI : SELAHATTİN KAYGUSUZ
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : HİDAYET
DOĞUM TARİHİ : 17/12/1926
DOĞUM YERİ : AMASYA
İKAMETGAH ADRESİ : -