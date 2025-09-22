İ L A N



T.C. İSPİR SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/16 Esas

27.02.2025

Konu : Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Erzurum İli, İspir İlçesi, Ardıçlı Mah. nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Hidayet oğlu 17/12/1926 d.lu 19192927392 TC kimlik numaralı Selahattin Kaygusuz'dan 65 yıldır haber alınamadığı, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Selahattin Kaygusuz'un veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde İspir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmaları veya buyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur. 27.02.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 19192927392

ADI SOYADI : SELAHATTİN KAYGUSUZ

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : HİDAYET

DOĞUM TARİHİ : 17/12/1926

DOĞUM YERİ : AMASYA

İKAMETGAH ADRESİ : -