T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2026/1396



Davacı CEMAL IŞKIN tarafından davalı İNSU İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 225810-0 sicil numarasına kayıtlı davalı İNSU İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(MERSİS NO: 0478005359500017, VERGİ NO: 4780053595)'nin iflası istenmiş olmakla, İİK 178/2 ve İİK 166/2 maddesi gereğince, diğer alacaklıların ilan tarihinden onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürürebilecekleri ve açılan bu davanın yargılamasının 24/12/2026 günü saat 13:33'e bırakıldığı hususu İLAN olunur.

18.09.2026