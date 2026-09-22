T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Giriş: 22 Eylül 2026 - 23:50
T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2026/1396
Davacı CEMAL IŞKIN tarafından davalı İNSU İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 225810-0 sicil numarasına kayıtlı davalı İNSU İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(MERSİS NO: 0478005359500017, VERGİ NO: 4780053595)'nin iflası istenmiş olmakla, İİK 178/2 ve İİK 166/2 maddesi gereğince, diğer alacaklıların ilan tarihinden onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürürebilecekleri ve açılan bu davanın yargılamasının 24/12/2026 günü saat 13:33'e bırakıldığı hususu İLAN olunur.
18.09.2026