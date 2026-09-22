Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 23:50
        T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
        İLAN

        ESAS NO: 2026/1396


        Davacı CEMAL IŞKIN tarafından davalı İNSU İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;

        İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 225810-0 sicil numarasına kayıtlı davalı İNSU İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(MERSİS NO: 0478005359500017, VERGİ NO: 4780053595)'nin iflası istenmiş olmakla, İİK 178/2 ve İİK 166/2 maddesi gereğince, diğer alacaklıların ilan tarihinden onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürürebilecekleri ve açılan bu davanın yargılamasının 24/12/2026 günü saat 13:33'e bırakıldığı hususu İLAN olunur.

        18.09.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02553381