T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO : 2025/156 Esas

KARAR NO : 2025/389



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2025 tarihli ilamı ilehırsızlık suçundan CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verilen dosyanın müştekisi olan Mohamed ve Hamıda kızı, 04/01/1975 doğumlu REHAM MOHAMED REFAAT SELIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.10.2025