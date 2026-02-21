T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO: 2024/634 Esas

KARAR NO: 2026/25



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/02/2026 tarihli ilamı ile mahkûmiyetlerine karar verilen SSÇ'lere ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Bogdan ve Ivanna kızı, 1965 doğumlu HALYNA POROZHNIAKOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.02.2026