T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO: 2024/614 Esas

KARAR NO: 2026/79



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/03/2026 tarihli ilamı ileTCK'nun 142/2-b maddesi gereğince mahkumiyetlerine karar verilen SSÇ'lere ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Mehmet ve İfade oğlu, 1987 Azerbeycan doğumlu TURAL İSMAYILOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.04.2026