T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO: 2018/462 Esas

KARAR NO: 2026/57



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2026 tarihli ilamı ile;

Hırsızlık suçundan neticeten 2 Yıl 9 Ay 10 Gün Hapis Cezası kararı verilen Zeyad - Zaınab kızı, 01/01/1998 Aleppo doğumlu Sanık DIANA ALHASAN, Cuma - Sabah kızı, 1995 Halep doğumlu Sanık FERAH HASAB, Sabah - Bedıa kızı, 01/01/1994 Halep doğumlu Sanık SUPHIYE HASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgililere tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/03/2026.