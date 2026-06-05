T.C. İSTANBUL 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO: 2022/349 Esas

KARAR NO: 2026/184



Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2026 tarihli ilamı ile 245/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS, 5000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ertuğrul ve Sevim oğlu, 07/12/1980 dğ. sanık UFUK CEPER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zapta geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak yoluyla, ceza infaz kurumunda bulunan sanığın ise bulunduğu ceza infaz kurumuna dilekçe vermek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine İLAN OLUNUR. 03.06.2026