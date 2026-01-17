T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2019/561 Esas

KARAR NO: 2025/133



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/02/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Adnan ve Fatma oğlu, 1989 doğumlu. MOTAZ ALASFOUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.01.2026