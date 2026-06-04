T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2026/290 Esas



Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında müşteki Noor Khan ve Zubaıda Khanam oğlu, 01/09/2002 doğumlu MUHAMMAD ASAD ULLAH KHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, tensip zaptı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.05.2026