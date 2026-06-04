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        T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 23:50
        T.C.
        İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO: 2026/290 Esas


        Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında müşteki Noor Khan ve Zubaıda Khanam oğlu, 01/09/2002 doğumlu MUHAMMAD ASAD ULLAH KHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, tensip zaptı tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.05.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02480922