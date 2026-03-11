Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.03.2026 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        Sayı: 2024/216 Esas

        13.02.2026

        İLAN
        T.C. İSTANBUL 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDENBASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE


        ESAS NO: 2024/216 Esas
        DAVALI: ÖMER YAĞIZ ÇOLAK-TC:47770326770


        Davacı, DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ile davalı, ÖMER YAĞIZ ÇOLAK arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı davası nedeniyle;
        Davacı vekili tarafından davalı Ömer Yağız ÇOLAK aleyhine açılan itirazın iptali davasında davalıya adresinin elverişsiz olması sebebiyle tebligat yapılamadığı anlaşıldığından davalı Ömer Yağız ÇOLAK'a bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,
        ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,
        Davacının muvaffakatı olmaksızın iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği, bilirkişi raporu yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
        Rica olunur. 13.02.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02420766