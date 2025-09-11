T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ
2025/28594 ESAS
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı bilirkişi raporu ve açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28594 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1.NO'LU ARAÇ SATIŞININ BİLGİLERİ :
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|7.051.857,00
|1
|Taşıt
|34BDR442 Plakalı , 2025 Model , AUDI Marka , A6 LİMOUSİNE Tipli , DMT256646 Motor No'lu , WAUZZZF22SN043963 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , ARAÇ BAŞINDA YAPILAN İNCEMEDE ;Aracın tescil belgesinin olmadığı, Aracın kontak anahtarının mevcut olduğu, Aracın jantlarının çelik jant , lastik diş derinliğinin iyi durumda olduğu, Aracın ön camdan okunan şase numarasınınWAUZZZF22SN043963,Aracın koltuklarının , döşemelerinin iyi durumda olduğu,Aracın anahtarı mevcuttur Aracın motor kaputu açıldığında gözle yapılan kontrollerde herhangi bir eksik motor aksamının olmadığı,Aracın muhtelif yerlerinde çiziklerin olduğu, Aracın 9.094 kilometrede olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 10:34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 10:34
2.NO'LU ARAÇ SATIŞININ BİLGİLERİ :
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.275.235,00
|1
|Taşıt
|34HSF670 Plakalı , 2023 Model , CUPRA Marka , FORMENTOR Tipli , DPCP53970 Motor No'lu , VSSZZZKM9RR022748 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1498cm3 , Rengi Siyah , ARAÇ BAŞINDA YAPILAN İNCELEMEDE;
Aracın tescil belgesinin olmadığı,Aracın kontak anahtarının mevcut olduğu, Aracın motor kaputu açıldığında gözle yapılan kontrollerde herhangi bir eksik motor aksamının olmadığı,Aracın muhtelif yerlerinde çiziklerin olduğu, Aracın 30.856 kilometrede olduğu,Araç görülerek tespit edilmiştir.
BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENMİŞTİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 14:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 14:46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 14:46
3.NO'LU ARAÇ SATIŞININ BİLGİLERİ :
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.275.235,00
|1
|Taşıt
|34HSG019 Plakalı , 2023 Model , CUPRA Marka , FORMENTOR Tipli , DPCP49976 Motor No'lu , VSSZZZKM9RR016383 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1498cm3 , Rengi Siyah , ARAÇ BAŞINDA YAPILAN İNCELEMEDE ;
Aracın tescil belgesinin olmadığı,Aracın kontak anahtarının mevcut olduğu,Aracın motor kaputu açıldığında gözle yapılan kontrollerde herhangi bir eksik motor aksamının olmadığı,Aracın muhtelif yerlerinde çiziklerin olduğu, Aracın 21.496 kilometrede olduğu Araç tarafımdan görülerek tespit edilmiştir.
BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENMİŞTİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 13:46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 13:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 13:46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 13:46
4.NO'LU ARAÇ SATIŞININ BİLGİLERİ :
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.275.235,00
|1
|Taşıt
|34HSF760 Plakalı , 2023 Model , CUPRA Marka , FORMENTOR Tipli , DPCP46985 Motor No'lu , VSSZZZKM2RR014491 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , ARAÇ BAŞINDA YAPILAN İNCELEMEDE;
Aracın tescil belgesinin olmadığı,Aracın kontak anahtarının mevcut olduğu, Aracın motor kaputu açıldığında gözle yapılan kontrollerde herhangi bir eksik motor aksamının olmadığı,Aracın muhtelif yerlerinde çiziklerin olduğu, Aracın 26.217 kilometrede olduğu,Araç görülerek tespit edilmiştir.
BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENMİŞTİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 12:02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 12:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 12:02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 12:02
Araçların bulunduğu yed-i emin : Tarabya Yed-i Emin Otoparkı - Tarabya Mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer / İSTANBUL