T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ

7.051.857,00

1

Taşıt

34BDR442 Plakalı , 2025 Model , AUDI Marka , A6 LİMOUSİNE Tipli , DMT256646 Motor No'lu , WAUZZZF22SN043963 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , ARAÇ BAŞINDA YAPILAN İNCEMEDE ;Aracın tescil belgesinin olmadığı, Aracın kontak anahtarının mevcut olduğu, Aracın jantlarının çelik jant , lastik diş derinliğinin iyi durumda olduğu, Aracın ön camdan okunan şase numarasınınWAUZZZF22SN043963,Aracın koltuklarının , döşemelerinin iyi durumda olduğu,Aracın anahtarı mevcuttur Aracın motor kaputu açıldığında gözle yapılan kontrollerde herhangi bir eksik motor aksamının olmadığı,Aracın muhtelif yerlerinde çiziklerin olduğu, Aracın 9.094 kilometrede olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.