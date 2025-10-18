T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ
Örnek No:51*
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve bilirkişi raporundaki ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19222 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.520.000,00
|1
|Taşıt
|34KVA982 Plakalı, 2024 Model, VOLKSWAGEN Marka, TAİGO 1.0 TSI 115 LİFE DSG Tipli, DUS137569 Motor No'lu, WVGZZZCS4RY092724 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Motor Gücü 85HP, Motor Hacmi 999cm3, Rengi Gri, ARAÇ BAŞINDA YAPILAN KEŞİF VE İNCELEMEDE; Aracın anahtarının -ruhsatının olmadığı, Aracın Şasi no: ön cam altında - WVGZZZCS4RY092724- tespit edildi Stepne yerinde (Geçici Stepnesi) olduğu, Araç205/60 R 16jant ve lastiklerin üzerinde olduğu tahmini ortalama % 70 Oranında diş kalınlığına sahip olduğu, Aracın Eksik sökük parça, Gözle görülür hasarının olmadığı tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:39
Aracın bulunduğu adres: Tarabya Yed-i Emir Otopark - Tarabya mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer / İSTANBUL