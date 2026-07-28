T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2006/1529 Esas

KARAR NO: 2008/133

DAVALI: VEYSEL BABAYİĞİT



Mahkememiz davasında Davalı Veysel BABAYİĞİT'e tebligat yapılamamış olup gerekçeli karar ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçelerle:

Davacı vekili tarafından davalı Veysel Babayiğit hakkında açılan davaatiye bırakıldığından bu davalı hakkında karar verilmesine yer olmadığına

Davacının diğer davalı Mustafa Coşkun hakkında açmış olduğu davasının kabülü ile davacı sigorta şirketinin oluşan 2.795.00 YTL alacağının ödeme tarihi olan 30.04.2004 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Mahkeme masrafları ile birlikte davacı vekili için takdir olunan 335.00 YTL ücreti vekaletin davalı Mustafa Coşkun'dan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 113.00 YTL harcın davacıya tamamlattırılmasına, ilişkin davacı vekilinin yüzünde davalıların yokluğunda yasa yolu açık olarak verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 14.02.2008" mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.